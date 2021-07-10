Миро высмеяла откровения Решетовой об избиении

«Целых две минуты пыталась представить это и говорю ответственно: не верю».
«Зачем Тимуру бить сожительницу, которая и так всё делает, что прикажешь? Несмотря на все недостатки, Юнусов -- парень добрый. Что есть -- то есть. Получается, или Тиматева врет, или бил ее кто-то другой».
«Можно ли в этом случае не дать леща под сутулую задницу? Да конечно же, можно! Особенно, когда на женщину совершенно пофиг! В этом и заключается главная причина: нет никаких эмоций, нет и реакции.
Понимаешь, Настёна, почему тебя не трогали? Да не торкала ты Тимурку, ему всегда было на тебя плевать, и все это знают».
«Верите Насте? Зачем, по-вашему, она пытается выставить себя несчастной ткачихой из Иваново, рассказывая, что понимает все горести и печали битой бабы?»
«Конечно же, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы погладили, пожалели, за необъятные бёдра подержали», «Любой хайп, лишь бы говорили, лишь бы не забыли. Как же достали эти одноклеточные...»