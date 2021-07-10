Миро высмеяла откровения Решетовой об избиении

Фотомодель Анастасия Решетова пожаловалась на то, что ее возлюбленный поднимал на нее руку. Имени домашнего тирана девушка не назвала, однако все подумали, что речь идет о рэпере Тимуре Юнусове , известном как Тимати, поскольку ни о каких иных серьезных отношениях Решетовой пользователям интернета неизвестно.

Фото: Instagram Instagram

Но применительно к Тимати слова его экс-подруги вызвали у фолловеров сомнение.

Видео дня

«Целых две минуты пыталась представить это и говорю ответственно: не верю».

Миро уверена, что Тимуру Решетова безразлична, а по характеру он человек не злой, так что она не видит ни причины ни повода для домашнего насилия.

«Зачем Тимуру бить сожительницу, которая и так всё делает, что прикажешь? Несмотря на все недостатки, Юнусов -- парень добрый. Что есть -- то есть. Получается, или Тиматева врет, или бил ее кто-то другой».

Впрочем, по мнению блогера, Анастасия никаких ярких эмоций у мужчин не вызывает в принципе. А раз нет эмоций, нет и страстей.

«Можно ли в этом случае не дать леща под сутулую задницу? Да конечно же, можно! Особенно, когда на женщину совершенно пофиг! В этом и заключается главная причина: нет никаких эмоций, нет и реакции.

Понимаешь, Настёна, почему тебя не трогали? Да не торкала ты Тимурку, ему всегда было на тебя плевать, и все это знают».

Миро обратилась к подписчикам с вопросом:

«Верите Насте? Зачем, по-вашему, она пытается выставить себя несчастной ткачихой из Иваново, рассказывая, что понимает все горести и печали битой бабы?»

Комментаторы также придерживаются версии о том, что Решетова сочинила душещипательную историю ради привлечения внимания.

«Конечно же, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы погладили, пожалели, за необъятные бёдра подержали», «Любой хайп, лишь бы говорили, лишь бы не забыли. Как же достали эти одноклеточные...»