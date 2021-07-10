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«Безысходная ситуация»: Валерия рассказала о последствиях вакцинации

Майк Габриелян
1 час назад
Певица Валерия (Валерия Перфилова) рассказала о тяжелых побочных эффектах вакцины от COVID-19. Эстрадная звезда считает, что без прививки победить опасную болезнь нельзя. Даже побочные явления не заставили ее изменить свое мнение: вакцинироваться против коронавируса необходимо.
«Безысходная ситуация»: Валерия рассказала о последствиях вакцинации
Фото: ТАССТАСС
«Мы все болели (ковидом), кроме моей мамы, и у нас высокий титр антител. Но нам было рекомендовано привиться, что мы и сделали», - объяснила 53-летняя Валерия в Instagram.
Взрослые члены её семьи перенесли вакцину легко, бессимптомно. Однако у детей были тяжелые побочные эффекты. У одних несколько часов держалась температура 37.3, у других болело место укола, и наблюдалась головная боль.
«Тяжелее всего нашей дочке Лизе, которая лежала с температурой 39 несколько дней. У Шены (она – аллергик) на руке появилось высыпание по типу крапивницы», - призналась певица.
По словам Валерии, сейчас неприятные явления исчезли и она не жалеет о вакцинации. Некоторые члены семья Пригожиных-Перфиловых тяжело перенесли COVID-19. Иосиф Пригожин едва не умер. Дочь Анна, выступающая под псевдонимом Шена, также тяжело болела и долго восстанавливалась. Затем оказалось, что у Анны нет антител.
«Какая-то безысходная ситуация. Астматики в Европе входят в приоритетную группу, а аллергиков (часто это два в одном) прививают, разумеется, когда все спокойно, вне стадии обострения. А какой выбор? Страшные времена настали!», - заявила Валерия.
Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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