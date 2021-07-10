«Безысходная ситуация»: Валерия рассказала о последствиях вакцинации

«Мы все болели (ковидом), кроме моей мамы, и у нас высокий титр антител. Но нам было рекомендовано привиться, что мы и сделали», - объяснила 53-летняя Валерия в Instagram.
«Тяжелее всего нашей дочке Лизе, которая лежала с температурой 39 несколько дней. У Шены (она – аллергик) на руке появилось высыпание по типу крапивницы», - призналась певица.
«Какая-то безысходная ситуация. Астматики в Европе входят в приоритетную группу, а аллергиков (часто это два в одном) прививают, разумеется, когда все спокойно, вне стадии обострения. А какой выбор? Страшные времена настали!», - заявила Валерия.