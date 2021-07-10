МакSим решили лечить необычным лекарством

В лабораториях города Новосибирска учеными была создана биодобавка, которая восстанавливает здоровье даже у самых тяжелых больных. Она разработана на основе одной из пород кедра и, как сообщает портал Dni.ru со ссылкой на слова виджея Арчи, уже помогла многим звездам отечественного шоу-бизнеса.

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БАД активирует и перезапускает работу иммунной системы человека. Средство это достаточно недешево, одна упаковка, где содержится 20 капсул, стоит 90 тысяч рублей.

Сами производители говорят о высокой эффективности биодобавки и об отсутствии противопоказаний и побочных эффектов. Но не стоит забывать, что БАД сам по себе лекарством не является, и поэтому не проходит тех тщательных проверок и испытаний, которым подлежат лекарственные средства.

Как стало известно журналистам, Яна Богушевская, директор певицы Максим, уже договорилась с создателями БАДа. Как только состояние звезды улучшится настолько, что ей можно будет принимать эти капсулы, она их получит. Правда, в случаях с биодобавками не всегда можно быть уверенным, что их употребление даст желаемый результат.