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Экс-звезда «Дома-2» Чубуков разбился насмерть

Ирина Лебедева
1 час назад
Жительница одной из квартир первого этажа дома на Перервинском бульваре столицы проснулась в 4 утра от хлопка под окнами. Она решила посмотреть, что произошло, и обнаружила бездыханное тело молодого мужчины, явно упавшего с высоты.
Экс-звезда «Дома-2» Чубуков разбился насмерть
Фото: FBFB
Она вызвала полицию. Погибшим оказался бывший участник телепроекта "Дом-2" Филипп Чубуков. Как сообщает РЕН ТВ, 28-летний парень выпал из окна квартиры на 6-м этаже.
Как узнали журналисты, ночью Чубуков поссорился с младшим братом и ушел в другую комнату. Позднее тело Филиппа нашли под окнами здания.
Это далеко не первый случай гибели действующих и ушедших участников телестройки. Анастасия Тарасюк находилась на втором месяце беременности в тот момент, когда решила покончить жизнь самоубийством.
Девушка выпрыгнула из окна 19 этажа 22 июня 2018 года. Близкие Анастасии уверенно говорили, что на смерть ее подтолкнул муж - сотрудник правоохранительных органов.
Шоу-бизнес,МВД,
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