Расставшийся с Кокой Гордей  неизлечимо болен

Недавно Дмитрий Гордей, блогер – миллионник, сообщил, что их с Клавой Кокой отношения завершены. В инстаграме он по этому поводу опубликовал пост, где с эмоциональным надрывом поблагодарил вою бывшую возлюбленную и пожелал ей успехов, а себе – не сойти с ума, - рассказывает
СтарХит.
Прошло совсем немного времени, и Дмитрий решился еще на одно сенсационное признание. Он рассказал, что неизлечимо болен и полностью изменил свой образ жизни.
Блогер в своем YouTube-канале признался, что у него диагностировали инсулинозависимый диабет. Явные признаки нездоровья проявились у Гордея во время отдыха на Майами примерно год назад. Его начала мучить сильнейшая жажда, но сначала он подумал, что это происходит из-за жары. Но, когда он вернулся в Москву, к жажде прибавились головокружения, блогер резко похудел. Обследование выявило очень высокий сахар. З0-летний Дмитрий был шокирован, перепуган, ему казалось, что жизнь заканчивается.
«Почему я это скрывал? Потому что, когда рассказывал людям о своей проблеме, они говорили, что мне конец, начинали меня жалеть. Это мерзко ощущать подобное на себе. Теперь мне все равно, кто что подумает. Сейчас я хочу помочь другим людям, которые столкнулись с разными болезнями. Когда я узнал о своем диагнозе, то думал, что все. Но тут я начал общаться с другими людьми с такими же проблемами, и мне становилось легче», - признался Гордей.
По прошествии времени звезда соцсетей научился сам себе делать уколы инсулина и теперь ведет исключительно здоровый образ жизни.
«Раньше я вел отвратный образ жизни — ел что хотел и когда хотел. Теперь все по-другому. Сахар уже год не ем».
Подписчики, однако, хоть и посочувствовали Дмитрию, но отметили, что ему следует быть сдержаннее, выкладывая на всеобщее обозрение свои душевные переживания.
«Руки ноги голова на месте вот и радуйся, живи. Кто-то вообще живёт с плохим зрением. Дороги в % 70 рабочих мест для них закрыты. А другие рождаются инвалидами и живут- выживают. Сначала по Клаве ныл теперь вот это. Ты мужик или кто?»
Певица Клава Кока особо не упоминала о своем бойфренде – блогере Диме Гордее. У публики с именем Коки ассоциировались совсем иные персонажи. Но отношения с Гордеем у нее были
, продолжались они два года.