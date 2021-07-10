Расставшийся с Кокой Гордей  неизлечимо болен

Прошло совсем немного времени, и Дмитрий решился еще на одно сенсационное признание. Он рассказал, что неизлечимо болен и полностью изменил свой образ жизни.

Блогер в своем YouTube-канале признался, что у него диагностировали инсулинозависимый диабет. Явные признаки нездоровья проявились у Гордея во время отдыха на Майами примерно год назад. Его начала мучить сильнейшая жажда, но сначала он подумал, что это происходит из-за жары. Но, когда он вернулся в Москву, к жажде прибавились головокружения, блогер резко похудел. Обследование выявило очень высокий сахар. З0-летний Дмитрий был шокирован, перепуган, ему казалось, что жизнь заканчивается.