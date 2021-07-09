"Было очень больно": Решетова обвинила Тимати в побоях

Бывшая возлюбленная популярного рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова сделала признание, что в момент их отношений с музыкантом тот позволял себе поднимать на нее руку.

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Как сообщает Телеграм-канал «Не Малахов», модель заявила, что это случалось неоднократно и ей было «очень больно».

Также девушка отметила, что многие женщины ее наверняка осудят, что она позволяла с собой так обращаться. При этом Решетова добавила, что сейчас она изменилась и точно не допустила бы такое к себе отношение.

А в мае этого года первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова впервые публично рассказала о том, что рэпер Тимати в действительности делал ей больно.

Модель тогда пояснила, музыкант много раз предавал ее, но не говорила, в чем именно заключалось предательство.

«В первые месяцы после рождения Ратмира все вокруг думали, что у нас идеальная пара, да и сама я так думала. Но 2020 год просто все разнес к чертовой матери!» — решилась Анастасия Решетова на откровения в фильме «Мой монолог» на YouTube.

Она пояснила, что в прошлом году случилось такое, что она даже в мыслях не могла себе вообразить. Тогда девушка, по ее словам осознала, что она та самая «наивная дура», которой была в юношеском возрасте.