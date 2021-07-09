"Было очень больно": Решетова обвинила Тимати в побоях

Бывшая возлюбленная популярного рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова
сделала признание, что в момент их отношений с музыкантом тот позволял себе поднимать на нее руку.
Как сообщает
Телеграм-канал «Не Малахов», модель заявила, что это случалось неоднократно и ей было «очень больно».
Также девушка отметила, что многие женщины ее наверняка осудят, что она позволяла с собой так обращаться. При этом Решетова добавила, что сейчас она изменилась и точно не допустила бы такое к себе отношение.
А в мае этого года первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова впервые публично рассказала о том, что рэпер Тимати в действительности делал ей больно.
Модель тогда пояснила, музыкант много раз предавал ее, но не говорила, в чем именно заключалось предательство.
«В первые месяцы после рождения Ратмира все вокруг думали, что у нас идеальная пара, да и сама я так думала. Но 2020 год просто все разнес к чертовой матери!» — решилась Анастасия Решетова на откровения в фильме «Мой монолог» на YouTube.
Она пояснила, что в прошлом году случилось такое, что она даже в мыслях не могла себе вообразить. Тогда девушка, по ее словам осознала, что она та самая «наивная дура», которой была в юношеском возрасте.
Решетова начала приоткрывать завесы тайны, что же в действительности происходило в их с Тимати отношениях, отметив, что ей было очень трудно. В результате несколько моментов полностью «сломали» ее видение идеальной семьи и она поняла, что не следует надеяться на кого-либо и думать, что то, что происходит, – это навечно, поскольку ведь в жизни всему рано или поздно приходит конец.