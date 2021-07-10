Директор "Ленкома" высказался о конфликте с Захаровой

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Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет. Он руководил «Ленкомом» с 1973 года. После смерти Марка Захарова директором «Ленкома» с расширенными полномочиями был назначен Марк Варшавер. Он также занимается художественным руководством театра. Варшавер отмечал, что во главе театра хотела встать дочь Марка Захарова, однако этого «не произошло».

По словам Варшавера, он не снял Александру Захарову ни с одной роли, которые она играла при отце, даже считая, что они не подходят ей по возрасту.

«Какие у нее ко мне претензии? Я не снял ее ни с одной роли и отвечу почему. Я не давал эти роли Александре Марковне в спектаклях, где она играет девочек, и не имею права ее снимать. Еще при жизни Захарова всю ответственность я разделял с ним, даже если внутри себя не был с ним согласен», - пояснил он.

При этом руководитель «Ленкома» заметил, что, восстановив спектакль «Поминальная молитва», он предложил Захаровой роль Голды.