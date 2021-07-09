Российский ведущий скончался в 50 лет

Сегодня, 9 июля не стало телеведущего РЕН ТВ Алексея Каминанте. Телезрителям он хорошо известен по выпускам экстремально-познавательного шоу "Невероятно интересные истории". Об этом сообщает телеканал
РЕН ТВ.
Первый выпуск передачи с его участием вышел на экраны в августе прошлого года. Алексей Каминанте буквально заново открыл для зрителей Америку. При этом не менее захватывающей и очень увлекательной была и его жизнь.
Будучи профессиональным путешественником, тревел-полиглотом, он объяснял, как правильно учиться пониманию чужого языка, а также учил не унывать, часто шутил на экране.
Среди личных достижений телеведущего-путешественника - 79 стран, которые он объездил. Алексею Каминанте шел 51-й год. О причинах его кончины не сообщается.
"Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, который не пугался прыжков в жерло вулкана или сплава по бурлящим рекам Латинской Америки", — отмечает на сайте телеканала РЕН ТВ.
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