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Российский ведущий скончался в 50 лет

Анна Безрукова
12 минут назад
Сегодня, 9 июля не стало телеведущего РЕН ТВ Алексея Каминанте. Телезрителям он хорошо известен по выпускам экстремально-познавательного шоу "Невероятно интересные истории". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российский ведущий скончался в 50 лет
Фото: InstagramInstagram
Первый выпуск передачи с его участием вышел на экраны в августе прошлого года. Алексей Каминанте буквально заново открыл для зрителей Америку. При этом не менее захватывающей и очень увлекательной была и его жизнь.
Будучи профессиональным путешественником, тревел-полиглотом, он объяснял, как правильно учиться пониманию чужого языка, а также учил не унывать, часто шутил на экране.
Среди личных достижений телеведущего-путешественника - 79 стран, которые он объездил. Алексею Каминанте шел 51-й год. О причинах его кончины не сообщается.
"Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, который не пугался прыжков в жерло вулкана или сплава по бурлящим рекам Латинской Америки", — отмечает на сайте телеканала РЕН ТВ.
Недавно сообщалось, что туристы, опрошенные онлайн-сервисом Ту-ту.ру, рассказали, какие меры защиты от заражения коронавирусом, по их мнению, являются самыми лучшими.
Специалисты компании проводили исследование среди 2336 пользователей. По итогам опроса выяснилось, что около 30% опрошенных считают самым надежным способом защиты от заражения вакцинацию.
ПЦР-тест эффективной мерой посчитали 10% участников опроса. А за ношение масок и перчаток высказались17% респондентов.
Шоу-бизнес,РЕН ТВ,
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