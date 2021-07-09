Российский ведущий скончался в 50 лет

Сегодня, 9 июля не стало телеведущего РЕН ТВ Алексея Каминанте. Телезрителям он хорошо известен по выпускам экстремально-познавательного шоу "Невероятно интересные истории". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: Instagram Instagram

Первый выпуск передачи с его участием вышел на экраны в августе прошлого года. Алексей Каминанте буквально заново открыл для зрителей Америку. При этом не менее захватывающей и очень увлекательной была и его жизнь.

Будучи профессиональным путешественником, тревел-полиглотом, он объяснял, как правильно учиться пониманию чужого языка, а также учил не унывать, часто шутил на экране.

Среди личных достижений телеведущего-путешественника - 79 стран, которые он объездил. Алексею Каминанте шел 51-й год. О причинах его кончины не сообщается.

"Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, который не пугался прыжков в жерло вулкана или сплава по бурлящим рекам Латинской Америки", — отмечает на сайте телеканала РЕН ТВ.

Недавно сообщалось, что туристы, опрошенные онлайн-сервисом Ту-ту.ру, рассказали, какие меры защиты от заражения коронавирусом, по их мнению, являются самыми лучшими.

Специалисты компании проводили исследование среди 2336 пользователей. По итогам опроса выяснилось, что около 30% опрошенных считают самым надежным способом защиты от заражения вакцинацию.