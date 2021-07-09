В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Годовалый сын блогера Кати Жужи перенес операцию

Вечерняя Москва
26 минут назад
Российский блогер Катя Жужа рассказала поклонникам, что очень переживает за своего сына, Максима. Годовалый малыш попал в больницу, где его прооперировали.
Годовалый сын Кати Жужи перенес операцию
Фото: InstagramInstagram
На своей странице в Instagram девушка рассказала, что вместе с мужем дежурила в больнице, куда госпитализировали ребенка. Она отметила, что никогда в жизни так не переживала.
— Вы не представляете, сколько слез мы пролили. Артем еще держится и меня поддерживает. У Максика с рождения не заживал пупок. На этом месте появился красный шарик, который стал кровить, — написала Катя Жужа.
По словам блогера, у ребенка образовался свищ. Правильный диагноз ему поставил хороший хирург, который и провел операцию, пишет ФАН. Вмешательство прошло успешно, семья уже собирается домой.
Катя Жужа — мать двоих детей. Она родила дочь от российского бизнесмена. Сын у нее появился в браке с гонщиком «Формулы-1» Артемом Маркеловым.
Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», российская бизнесвумен Алена Ашмарина рассказала, что ее старшая дочь попала в больницу. Девочка пострадала во время пожара на даче.
Шоу-бизнес,Артем Маркелов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители