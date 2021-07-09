Годовалый сын Кати Жужи перенес операцию

Российский блогер Катя Жужа рассказала поклонникам, что очень переживает за своего сына, Максима. Годовалый малыш попал в больницу, где его прооперировали.

Фото: Instagram Instagram

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что вместе с мужем дежурила в больнице, куда госпитализировали ребенка. Она отметила, что никогда в жизни так не переживала.

— Вы не представляете, сколько слез мы пролили. Артем еще держится и меня поддерживает. У Максика с рождения не заживал пупок. На этом месте появился красный шарик, который стал кровить, — написала Катя Жужа.

По словам блогера, у ребенка образовался свищ. Правильный диагноз ему поставил хороший хирург, который и провел операцию, пишет ФАН . Вмешательство прошло успешно, семья уже собирается домой.

Катя Жужа — мать двоих детей. Она родила дочь от российского бизнесмена. Сын у нее появился в браке с гонщиком «Формулы-1» Артемом Маркеловым.