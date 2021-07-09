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Врачи попытались отключить МакSим от ЭКМО

Анна Безрукова
33 минуты назад
Медики предприняли попытку отключения певицы МакSим (Марины Абросимовой) от ЭКМО, но ей не удалось задышать самостоятельно. В результате, ее вновь подключили к аппарату, сообщает Телеграм-канал Mash.
Врачи попытались отключить МакSим от ЭКМО
Фото: InstagramInstagram
В настоящее время Марина Абросимова пребывает в состоянии сопора, когда пациента возможно разбудить только при помощи интенсивных внешних раздражителей. У нее большое поражение правого легкого, к этому органу подключена трубка для откачки жидкости. Помимо этого, у исполнительницы развилась легочная гипертензия, которая может вызвать осложнения на сердце.
Никаких прогнозов медики по состоянию певицы не делают. Все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, отмечают врачи.
А недавно, 4 июля представитель поп-певицы МакSим, Яна Богушевская заявила, что не нужно верить неправдивым данным о том, что на лечение артистки тратятся миллионы рублей.
«Это ложь. Марина не лечится в частной клинике за миллионы», — написала Богушевская на снимке, размещенном в Instagram в разделе «Истории».
Также Богушевская сообщила, что слухи о якобы романтических отношениях исполнительницы с неврологом Рамилем Артюшевым тоже выдумка.
Официальный представитель исполнительницы призвала фанатов не спекулировать на госпитализации МакSим.
«Ну вы чего вообще? Рамиль — невролог Марины, который оказывал ей помощь, когда она с лошади упала. Марина занимается конкуром», — возмутилась Богушевская.
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