Врачи попытались отключить МакSим от ЭКМО

Медики предприняли попытку отключения певицы МакSим (Марины Абросимовой) от ЭКМО, но ей не удалось задышать самостоятельно. В результате, ее вновь подключили к аппарату, сообщает Телеграм-канал Mash

Фото: Instagram Instagram

В настоящее время Марина Абросимова пребывает в состоянии сопора, когда пациента возможно разбудить только при помощи интенсивных внешних раздражителей. У нее большое поражение правого легкого, к этому органу подключена трубка для откачки жидкости. Помимо этого, у исполнительницы развилась легочная гипертензия, которая может вызвать осложнения на сердце.

Никаких прогнозов медики по состоянию певицы не делают. Все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, отмечают врачи.

А недавно, 4 июля представитель поп-певицы МакSим, Яна Богушевская заявила, что не нужно верить неправдивым данным о том, что на лечение артистки тратятся миллионы рублей.

«Это ложь. Марина не лечится в частной клинике за миллионы», — написала Богушевская на снимке, размещенном в Instagram в разделе «Истории».

Также Богушевская сообщила, что слухи о якобы романтических отношениях исполнительницы с неврологом Рамилем Артюшевым тоже выдумка.

Официальный представитель исполнительницы призвала фанатов не спекулировать на госпитализации МакSим.