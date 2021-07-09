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Обвиняемая по «делу любовницы Тарзана» скрылась из России

Анна Безрукова
58 минут назад
Обвиняемая по «делу любовницы Тарзана» - певица Милана Миломанова убежала из России прямо перед началом судебного процесса.
Обвиняемая по «делу любовницы Тарзана» скрылась из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, она снимала на видео любовные утехи мужа Наташи Королевой с начинающей актрисой и своей подругой Анастасией Шульженко. Ее должны были судить по двум статьям: кража (она якобы украла у Королевой бриллианты) и изготовление порно. За данные нарушения закона может грозить до 10 и 6 лет тюрьмы соответственно. Об этом сообщает Телеграм-канал «Не Малахов».
При этом суда Миломанова решила не дожидаться и улетела в неизвестном направлении, несмотря на запрет о пересечении границ страны. Как отмечает Телеграм-канал, интересно, что сама любовница Тарзана после всей этой нашумевшей истории вышла «сухой из воды».
Напомним, в начале этого года СМИ сообщали, что 32-летняя Милана Миломанова рассказала о новых деталях скандала в семье 47-летней Наташи Королёвой и 50-летнего Сергея Глушко. По словам девушки, что тоже пострадала от действий подруги Тарзана.
При этом сама певица решила простить супругу измену. Казалось, что скандальная ситуация осталась в прошлом, но позже обнаружились новые подробности этой истории. Певица Милана Миломанова сделала признание, что тоже причастна к случившемуся. С тех пор она начала бояться, что ее ждет уголовное преследование.
Полиция запустила расследование уголовного дела по факту съемки и распространения порнографии с участием Сергея Глушко и его любовницы Анастасии Шульженко. Актриса сама выложила в интернет этот ролик, но наказание понесет другой человек – ее подруга Милана, поскольку именно она сняла видеоролик.
Шоу-бизнес,Анастасия Шульженко,Сергей Глушко,Наташа Королева,Россия,Милан,
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