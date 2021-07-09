Обвиняемая по «делу любовницы Тарзана» скрылась из России

Обвиняемая по «делу любовницы Тарзана» - певица Милана Миломанова убежала из России прямо перед началом судебного процесса.

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При этом суда Миломанова решила не дожидаться и улетела в неизвестном направлении, несмотря на запрет о пересечении границ страны. Как отмечает Телеграм-канал, интересно, что сама любовница Тарзана после всей этой нашумевшей истории вышла «сухой из воды».

Напомним, в начале этого года СМИ сообщали, что 32-летняя Милана Миломанова рассказала о новых деталях скандала в семье 47-летней Наташи Королёвой и 50-летнего Сергея Глушко . По словам девушки, что тоже пострадала от действий подруги Тарзана.

При этом сама певица решила простить супругу измену. Казалось, что скандальная ситуация осталась в прошлом, но позже обнаружились новые подробности этой истории. Певица Милана Миломанова сделала признание, что тоже причастна к случившемуся. С тех пор она начала бояться, что ее ждет уголовное преследование.