«Пассажиры аплодировали»: Олешко вспомнил необычное путешествие с Меньшовым

Владимир Меньшов скончался 5 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Режиссер получил широкую известность благодаря фильмам «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли». 8 июля прошла церемония прощания, он был похоронен на Новодевичьем кладбище.
По словам Олешко, он до сих пор не может смириться со смертью Меньшова. Актер вспомнил, каким необычным оказался полет с гастролей в 2000 году, когда он оказался в одном самолете с режиссером и его женой Верой Алентовой.
«Народные любимцы летели не в бизнес-классе, а вместе с нами и своими зрителями. Не знаю, бывает ли сейчас такое, но когда в самолет вошли Алентова и Меньшов и протискивались к свои местам в хвосте, пассажиры им аплодировали», - рассказал он.
Актер отметил, что вчера «звучали последние аплодисменты Владимиру Валентиновичу».
«Много любви и добра он нам подарил и оставил. Спасибо бесконечное и от самого сердца!!!!!» - написал Александр Олешко.