«Пассажиры аплодировали»: Олешко вспомнил необычное путешествие с Меньшовым

Владимир Меньшов скончался 5 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Режиссер получил широкую известность благодаря фильмам «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли». 8 июля прошла церемония прощания, он был похоронен на Новодевичьем кладбище.

По словам Олешко, он до сих пор не может смириться со смертью Меньшова. Актер вспомнил, каким необычным оказался полет с гастролей в 2000 году, когда он оказался в одном самолете с режиссером и его женой Верой Алентовой.