«Слезала кожа, кашель до рвоты»: директор МакSим рассказала о болезни

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о своей борьбе с коронавирусом. На странице в Instagram она поблагодарила врачей и соседок по палате.

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Соколову выписали, но она продолжает лечение в домашних условиях.

«Моим юным подругам Оле, Лене, Венере, спасибо вам мои родные. Они меня кормили и поили и в сан узел водили. Никогда не забуду как через 8 дней меня девчонки мыли в душе», - рассказала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Соколова отметила, что не могла ходить, стоять и сидеть самостоятельно.

«Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды. < > Первые 8 дней я обливалась потом, таким что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспалённой от пота. Поэтому когда меня мыли кожа слезала как бумага», - отметила она.

Соколова добавила, что попала в больницу на третий день заболевания. Ночью она пошла выпить воды и потеряла сознание. Состояние через восемь дней ухудшилось, затем ей помогло лечение, но трудности на этом не закончились.

«Душил страшный кашель, просто до рвоты», - рассказала она.

Сейчас Соколовой лучше, она призвала подписчиков ждать хороших новостей и пообещала, что они «не за горами».

Врачи продолжают бороться за жизнь 38-летней МакSим, с которой работает Соколова. Певица попала в больницу с пневмонией в середине июня. Представитель певицы говорила, что это, скорее всего, коронавирус, хотя тесты его не выявили.