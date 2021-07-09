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СМИ: родители Меладзе отдали крупную сумму мошенникам

Газета.Ru
44 минуты назад
Родители певца Валерия Меладзе и композитора Константина Меладзе отдали 300 тыс. руб. мошенникам, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Родителей Меладзе обманули на 300 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС
8 июля Шоте Меладзе позвонила неизвестная женщина, которая представилась племянницей и заявила, что устроила ДТП с пострадавшей. Она убедила Меладзе, что теперь ей грозит тюремный срок, передала трубку якобы "старшему следователю", а тот попросил 1 млн руб. за освобождение "родственницы".
У пенсионеров обнаружилось 300 тыс. руб. наличными, которые они передали неизвестному мужчине, приехавшему к их дому.
После передачи денег Шота Меладзе позвонил родственникам и выяснил, что с племянницей все в порядке.
Полиция уже возбудила уголовное дело по факту инцидента. Ранее сообщалось, что телефонные мошенники похитили полмиллиона у танцора Большого театра.
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