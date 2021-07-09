Родителей Меладзе обманули на 300 тысяч рублей

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8 июля Шоте Меладзе позвонила неизвестная женщина, которая представилась племянницей и заявила, что устроила ДТП с пострадавшей. Она убедила Меладзе, что теперь ей грозит тюремный срок, передала трубку якобы "старшему следователю", а тот попросил 1 млн руб. за освобождение "родственницы".

У пенсионеров обнаружилось 300 тыс. руб. наличными, которые они передали неизвестному мужчине, приехавшему к их дому.

После передачи денег Шота Меладзе позвонил родственникам и выяснил, что с племянницей все в порядке.