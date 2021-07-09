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Мэрилин Мэнсон сдался полиции после нападения

Газета.Ru
21 минуту назад
Американский рокер Мэрилин Мэнсон сдался полиции после обвинений в нападении на видеооператора. Два года назад исполнитель плюнул в мужчину, работавшего на концерте, сообщает телеканал "360".
Мэрилин Мэнсон сдался полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рокер 2 июля сдался правоохранителям в Лос-Анджелесе. Полицейские оформили правонарушение, а затем отпустили Мэнсона под залог.
Музыканта освободили при условии, что он больше не будет совершать никаких преступлений. Также исполнителю придется избегать контактов с предполагаемой жертвой и присутствовать на всех судебных заседаниях.
Стычка Мэнсона с видеооператором произошла на концерте в августе 2019 года. Тогда рокер плюнул в мужчину. Осенью власти выдали ордер на арест Мэнсона, но позже заявили, что музыкант скрывался от них.
При этом юристы исполнителя утверждали, что он контактировал с полицейскими с момента выдачи ордера.
Шоу-бизнес,Мэрилин Мэнсон,Лос-Анджелес,
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