Американский рокер Мэрилин Мэнсон сдался полиции после обвинений в нападении на видеооператора. Два года назад исполнитель плюнул в мужчину, работавшего на концерте, сообщает телеканал "360".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рокер 2 июля сдался правоохранителям в Лос-Анджелесе . Полицейские оформили правонарушение, а затем отпустили Мэнсона под залог.

Музыканта освободили при условии, что он больше не будет совершать никаких преступлений. Также исполнителю придется избегать контактов с предполагаемой жертвой и присутствовать на всех судебных заседаниях.

Стычка Мэнсона с видеооператором произошла на концерте в августе 2019 года. Тогда рокер плюнул в мужчину. Осенью власти выдали ордер на арест Мэнсона, но позже заявили, что музыкант скрывался от них.