"Кожа слезала": директор МакSим расcказала о болезни

«На третий день после начала заболевания я пошла выпить воды. И в один момент полностью отключилось сознание. Очнулась я лежа на полу и почувствовала боль, болела голова. При падении я сильно ударилась. Пролежав так какое-то время, я попыталась встать и опять упала. Когда очнулась второй раз поняла, что надо ползти к комнате сына. Сын встал и вызвал скорую. Я благодарна работникам скорой помощи, которые приехали быстро за 10-15 минут. Они с трудом меня подняли», — рассказала Соколова, не раскрыв, какой именно диагноз ей был поставлен.
«Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды. Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому, когда меня мыли, кожа слезала, как бумага. А я плакала: от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на Земле», — поделилась директор артистки.