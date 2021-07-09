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«Били по рукам!»: журналистам не давали снимать прощание с Меньшовым

Анна Безрукова
1 час назад
Сегодня, 8 июля прошли похороны режиссера Владимира Меньшова. Он скончался 5 июня от последствий коронавируса. Похоронили деятеля искусства на Новодевичьем кладбище в российской столице.
Журналистам не давали снимать прощание с Меньшовым
Фото: РамблерРамблер
Церемония прощания и похороны артиста привлекли много людей, при этом представителей средств массовой информации практически не было. А те, ком удалось присутствовать на похоронах, рассказали, что к ним подходила полиция и просила убрать телефон, чтобы не допустить съемки, сообщает popcake.tv.
Также, по словам журналистов, некоторых представителей СМИ не допустили на церемонию только потому, что они не понравились организаторам.
А недавно сообщалось, что некоторые россияне возмутились организацией траурной церемонии с создателем прославленных киноработ эпохи СССР "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли" и других – интернет-пользователи раскритиковали открытый гроб на церемонии прощания. Ранее СМИ сообщали, что Меньшов скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Граждане вспомнили свой опыт похорон родных и близких, которые ушли из этого мира тоже из-за коронавирусной инфекции. Они подчеркнули, что многим тела отдавали в закрытых гробах под запретом вскрывать их, чтобы не допустить распространения инфекции. Но на похоронах Меньшова все желающие могли попрощаться с режиссером.
А некоторые даже предположили, что знаменитый режиссер скончался «от старости».
Шоу-бизнес,Владимир Меньшов,Москва,
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