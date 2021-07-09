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«Посмешище!»: Лену Ленину попросили не позорить Россию в Каннах

Анна Безрукова
2 часа назад
Лена Ленина, которая прославилась, в частности, благодаря сети маникюрных салонов, старается не пропускать ни один Каннский фестиваль. Исключение составило прошлогоднее мероприятие, которое, как известно, отменили из-за пандемии коронавируса.
«Посмешище!»: Лену Ленину попросили не позорить Россию в Каннах
Фото: InstagramInstagram
Но на этот раз прославленный кинофестиваль открыл доступ к просмотру мировых киношедевров 6 июля, и праздник этот продолжится до 17 июля. Как всегда, все началось с красной дорожки, где Лена Ленина решила показаться перед требовательной и искушенной французской публикой в очень экстравагантном наряде, сообщает «Собеседник».
Бизнес-вумен пришла на церемонию в серебристом платье, которое с отдаленно делало ее похожей на Снежную королеву, если бы не похожая на пылающий огонь прическа. Огромная конструкция на голове так привлекала к себе внимание, что Ленина захотела спрятаться на дальних рядах и оттуда вести свой репортаж.
«74-й Каннский фестиваль. Открытие. Наши, а не заморские, и модельер, и парикмахер, и дизайнер украшений, и даже фотограф Всех люблю, наши - лучшие!» - написала она у себя в микроблоге.
Пользователи немедленно отреагировали: «Ужасно, и жаль что это наши».
Второй день мероприятия тоже не принес Лене Лениной желаемого результата. Ее выход с громоздким сооружением на голове в виде короны, сделанной из кос, тоже вызвало негативные эмоции у интернет-пользователей.
«Пугало огородное!», «Посмешище безвкусное!», «Не хотела бы я оказаться за тобой в кинозале», «Не позорьте нашу страну!» - отругали Ленину россияне.
Положительные отклики, вроде «Прическа роскошная! Сделали вы голливудских звёзд. Впрочем, как всегда», оказались единичными.
Шоу-бизнес,Лена Ленина,ИД "Собеседник",Россия,
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