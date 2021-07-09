На концерте Арбениной нашли нарушения на миллион рублей

Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1" может грозить штраф до 1 млн рублей за нарушения мер против COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.