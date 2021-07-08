«Кушает и спит»: состояние Нины Ургант значительно ухудшилось

Несколькими годами ранее у Нины Николаевны была выявлена болезнь Паркинсона. С этим недугом люди могут жить много лет, но у актрисы болезнь с течением лет только прогрессирует. В настоящее время Нина Ургант почти не встает с постели и почти все время спит.