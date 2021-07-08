«Кушает и спит»: состояние Нины Ургант значительно ухудшилось

Бабушка Ивана Урганта
— известная советская актриса Нина Ургант
— за последнее время сильно сдала. В настоящее время она почти не выходит из дома.
Несколькими годами ранее у Нины Николаевны была выявлена болезнь Паркинсона. С этим недугом люди могут жить много лет, но у актрисы болезнь с течением лет только прогрессирует. В настоящее время Нина Ургант почти не встает с постели и почти все время спит.
Нина Ургант проживает в Санкт-Петербурге
. Она категорически отказывается переезжать в Москву
поближе к внуку. Актриса всегда отличалась самостоятельностью и еще год назад могла выходить из своей квартиры для прогулок по любимому города. Однако от съемок она отказывается уже давно: говорит, не должен зритель видеть ее беспомощной.
В течение последних нескольких месяцев здоровье 91-летней Нины Николаевны совсем ухудшилось. Она не только гулять, но и вставать с постели, как оказалось, уже не может.
«Нина Николаевна очень больна: у нее нервное. Она постоянно пьет таблетки, но они не помогают. Она то в себе, то не в себе. Зависит, как медикаменты подействуют. Большую часть времени она спит. Придет в себя, покушает и опять засыпает. И так ежедневно. Возраст — что вы хотите. Главное, что у нее вес есть. И Ваня, и ее сын Андрей на постоянной связи, решают любой вопрос. В этом смысле Нине Николаевне повезло», — рассказал друг семьи Ургантов в разговоре с «Собеседником».
В настоящее время рядом с актрисой постоянно дежурят сиделки, сменяющие друг друга, также Нину Ургант навещают и ее родные.