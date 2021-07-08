"Верный друг": Киркоров сообщил о смерти своего экс-директора

"Ну вот и все. Еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Верный друг и соратник, который первый поверил в меня. Он был рядом со мной, когда мое восхождение на музыкальный Олимп только начиналось", — написал Киркоров.
"Я доверял тебе, как никому. Именно сегодня я, как никогда, понимаю, что ты был лучшим директором, самым порядочным и верным партнером и другом в моей жизни. Сколько мы вместе прошли, пробивая этот тернистый путь, в этом не простом бизнесе, первые гастроли, семейные праздники", — рассказал Филипп Киркоров. — Буду молить Бога об упокоении твоей души".