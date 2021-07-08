В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Ну вот и все": Киркоров сообщил о смерти первого директора Руссу

РИА Новостииещё 3
2 часа назад
Певец Филипп Киркоров сообщил в Instagram, что не стало его первого директора Геннадия Руссу, который одним из первых поверил и увидел талант в будущем короле отечественной эстрады.
"Верный друг": Киркоров сообщил о смерти своего экс-директора
Фото: ТАССТАСС
"Ну вот и все. Еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Верный друг и соратник, который первый поверил в меня. Он был рядом со мной, когда мое восхождение на музыкальный Олимп только начиналось", — написал Киркоров.
По словам певца, причиной смерти Руссу, который также работал и с Аллой Пугачевой, стали последствия коронавируса. "Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей", — высказался он.
Народный артист РФ также вспомнил, как в 1988 году Руссу заметил его, когда Киркоров выступал на разогреве у Игоря Саруханова.
"Я доверял тебе, как никому. Именно сегодня я, как никогда, понимаю, что ты был лучшим директором, самым порядочным и верным партнером и другом в моей жизни. Сколько мы вместе прошли, пробивая этот тернистый путь, в этом не простом бизнесе, первые гастроли, семейные праздники", — рассказал Филипп Киркоров. — Буду молить Бога об упокоении твоей души".
Шоу-бизнес,Игорь Саруханов,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители