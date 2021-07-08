«Патриот России, любящий Россию, Отечество, народ, он всегда говорил: «Сашка, для народа надо больше фильмов о любви, чтобы народ не озлобливался». А озлобливаться есть от чего. Царствие ему небесное! Великий человек, прекрасный друг», — сказал Панкратов-Серный.

Актер также заявил, что киноработы Меньшова будут всегда востребованными и «нас переживут».

«Володя плакал, вы не представляете, как Шукшин в «Калине красной». На холмике когда говорил: «Да ведь это мать моя!» Вот так Володя рыдал. Обнял Кольку, моего брата, и говорит: «Да как же так? Сволочи на «мерседесах» ездят и Россией недовольны», - вспомнил Александр Панкратов-Черный.

На прощание с Владимиром Меньшовым в Центральный дом кинематографистов в Москве пришли десятки его друзей, коллег и родственников.

Участницей церемонии стала также и вдова Меньшова — актриса Вера Алентова . Накануне она была выписана из больницы, где она проходила лечение от коронавирусной инфекции.

На церемонии прощания также зачитали соболезнования от президента России Владимира Путина