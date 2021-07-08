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Панкратов-Черный с трудом сдержал слезы на похоронах Владимира Меньшова

Анна Безрукова
23 минуты назад
Народный артист России Александр Панкратов-Черный в своем выступлении в ходе церемонии прощания с режиссером Владимиром Меньшовым назвал охарактеризовал его как прекрасного человека и товарища. Видео с трогательными воспоминаниями актера об ушедшем друге выложил Телеграм-канал Daily Storm.
«Патриот России, любящий Россию, Отечество, народ, он всегда говорил: «Сашка, для народа надо больше фильмов о любви, чтобы народ не озлобливался». А озлобливаться есть от чего. Царствие ему небесное! Великий человек, прекрасный друг», — сказал Панкратов-Серный.
Актер также заявил, что киноработы Меньшова будут всегда востребованными и «нас переживут».
«Володя плакал, вы не представляете, как Шукшин в «Калине красной». На холмике когда говорил: «Да ведь это мать моя!» Вот так Володя рыдал. Обнял Кольку, моего брата, и говорит: «Да как же так? Сволочи на «мерседесах» ездят и Россией недовольны», - вспомнил Александр Панкратов-Черный.
На прощание с Владимиром Меньшовым в Центральный дом кинематографистов в Москве пришли десятки его друзей, коллег и родственников.
Участницей церемонии стала также и вдова Меньшова — актриса Вера Алентова. Накануне она была выписана из больницы, где она проходила лечение от коронавирусной инфекции.
На церемонии прощания также зачитали соболезнования от президента России Владимира Путина.
Напомним, Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом. Ранее, 22 июня он был госпитализирован с пневмонией и дыхательной недостаточностью 3-й степени в городскую клиническую больницу 15 им О.М. Филатова.
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