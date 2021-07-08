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Побудет пешеходом: Элджея лишили водительских прав

Анна Безрукова
58 минут назад
Мировой суд на 1 год и 7 месяцев лишил права управления транспортными средствами рэпера Элджея (Алексея Узенюка). Исполнитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом информагентству ТАСС сообщили в суде.
Побудет пешеходом: Элджея лишили водительских прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Суд признал Узенюка А. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Его лишили права управления транспортным средством на период 1 год и 7 месяцев и наложили штраф на сумму 30 тысяч рублей", - сказали агентству в суде.
Напомним, в ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова была остановлена машина, за рулем которой находился рэпер Элджей, у которого выявили признаки опьянения. При этом музыкант отказался проходить медицинское освидетельствование.
Элджей — популярная персона фигура в отечественной рэп-тусовке. Исполнитель стал популярным, когда после презентации композиции «Розовое вино» — плода сотрудничества с Feduk. После того, как трек прозвучал на разных площадках, артист начал активно гастролировать с концертами. Только за 2017-й он успел объехать 49 городов в восьми странах.
Имя рэпера неоднократно мелькало в заголовках скандальных новостей. Так, выход клипа на композицию «Розовое вино» в 2017 году вызвал конфликтную ситуацию между музыкантами. Узенюк заблокировал видео, число просмотров которого к тому периоду составляло около 2 млн. При этом он аргументировал свое решение несогласованным размещением видеоклипа.
В 2021 году музыкант обрадовал фанатов выпуском синглов Wunder King и Bart Simpson.
Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,Россия,
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