«Брак под угрозой»: в Сети оценили фото Меладзе с украинской блогершей

В 1989 году Валерий Меладзе женился на Ирине Малухиной. В браке родились три дочери. В первой половине 2000-х певец познакомился с Альбиной Джанабаевой. В 2004-м она родила ему сына Константина. Жена узнала об этом некоторое время спустя. Меладзе и Малухина пытались сохранить брак, но в 2014 году все же развелись. В том же году певец женился на Джанабаевой. Сейчас у пары уже трое детей – два сына и дочь.