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«Брак под угрозой»: в Сети оценили фото Меладзе с украинской блогершей

Алиса Селезнёва
43 минуты назад
Обладательница самой большой на Украине натуральной груди Мила Кузнецова опубликовала в своем Instagram фотографию с российским певцом Валерием Меладзе и вызвала ироничные комментарии пользователей сети.
«Брак под угрозой»: в Сети оценили фото Меладзе с украинской блогершей
Фото: InstagramInstagram
На фото украинская блогерша предстала перед фанатами в черном блестящем платье, со смелым декольте. Ее приобнимает одной рукой стоящий рядом Валерий Меладзе.
«Красиво ты вошла в его грешную жизнь)», - пошутил romasaroka6228
«Брак Меладзе под угрозой, вернее под двойной угрозой», - заметил alexanderion75.
При этом большинство комментаторов отметило, что Кузнецова и Меладзе отлично смотрятся вместе.
В 1989 году Валерий Меладзе женился на Ирине Малухиной. В браке родились три дочери. В первой половине 2000-х певец познакомился с Альбиной Джанабаевой. В 2004-м она родила ему сына Константина. Жена узнала об этом некоторое время спустя. Меладзе и Малухина пытались сохранить брак, но в 2014 году все же развелись. В том же году певец женился на Джанабаевой. Сейчас у пары уже трое детей – два сына и дочь.
При этом бывшая жена певца отмечала, что с Меладзе у них «нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для обоих».
Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Украина,
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