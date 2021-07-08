«Брак под угрозой»: в Сети оценили фото Меладзе с украинской блогершей

Обладательница самой большой на Украине
натуральной груди Мила Кузнецова опубликовала в своем Instagram
фотографию с российским певцом Валерием Меладзе
и вызвала ироничные комментарии пользователей сети.
На фото украинская блогерша предстала перед фанатами в черном блестящем платье, со смелым декольте. Ее приобнимает одной рукой стоящий рядом Валерий Меладзе.
«Красиво ты вошла в его грешную жизнь)», - пошутил romasaroka6228
«Брак Меладзе под угрозой, вернее под двойной угрозой», - заметил alexanderion75.
При этом большинство комментаторов отметило, что Кузнецова и Меладзе отлично смотрятся вместе.
В 1989 году Валерий Меладзе женился на Ирине Малухиной. В браке родились три дочери. В первой половине 2000-х певец познакомился с Альбиной Джанабаевой. В 2004-м она родила ему сына Константина. Жена узнала об этом некоторое время спустя. Меладзе и Малухина пытались сохранить брак, но в 2014 году все же развелись. В том же году певец женился на Джанабаевой. Сейчас у пары уже трое детей – два сына и дочь.
При этом бывшая жена певца отмечала, что с Меладзе у них «нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для обоих».