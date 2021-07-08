Алентову заметили на похоронах мужа с почти полностью закрытым лицом

Режиссер, народный артист РСФСР и лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни.
О найденном у режиссера коронавирусе стало известно 26 июня. В партии «Справедливая Россия - За правду», от которой режиссер планировал баллотироваться в Госдуму, говорили, что он «заболел ковидом в легкой форме». По данным «Комсомольской правды», режиссер боролся с болезнью 13 дней.
СМИ писали, что у 79-летней Алентовой также заподозрили коронавирус. Источник «Пятого канала» утверждал, что после смерти режиссера актрису перевели в реанимацию. Дочь актрисы опровергла это 7 июля.
«Мама не была в реанимации. Маму сегодня планово выписали из больницы после двух отрицательных тестов ПЦР и контрольного КТ. У мамы вырабатываются антитела и она не представляет опасности для окружающих», - подчеркнула она.