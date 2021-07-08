Муж Макеевой рассказал о жизни ради детей «по инерции»

Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков рассказал, что актриса не уводила его из семьи: отношений с бывшей женой у него давно не было, а не разводились они ради детей. Об этом он заявил в эфире программы « Судьба человека » на «России 1».

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О грядущей свадьбе с Мальковым, отцом четверых детей, Макеева сообщила в начале марта. Позже актриса стала героиней шоу «Секрет на миллион» и рассказала, что знала о жене Малькова и отказывалась начинать отношения, пока он был женат.

«Я сказала ему: «Я хочу тебя разочаровать, наверное, это не тот вариант». Он сказал, что между ними есть своя история, они ее разрешают, они уже давно в не самых благоприятных отношениях. < > Еще в 2019 году они приняли решение о разводе», - подчеркивала актриса.

В итоге Мальков развелся с женой, и та, по словам актрисы, «объявила ему войну». Светлана приехала в Москву и рассказала свою историю на нескольких телешоу.

По словам Малькова, ее заявления о разрушившей их брак Макеевой не соответствуют действительности.

«Был штамп в паспорте, но отношений уже долгое время не было, поэтому Настя не является катализатором или человеком, который увел из семьи. Это абсолютная ложь», - заявил он.

Мальков подчеркнул, что развод они со Светланой начали обсуждать еще в 2018 году.