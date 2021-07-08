Догилеву экстренно увезли в больницу с поражением легких

Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонним поражением легких и высокой температурой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, температура у 64-летней артистки поднялась неделю назад, а также появились слабость и головная боль. Сначала Догилева пыталась лечиться самостоятельно, принимая противовирусные, но состояние только ухудшалось.

В итоге актриса вызвала скорую помощь и медики настояли на ее госпитализации. У Догилевой диагностирована двухсторонняя пневмония, легкие поражены на 30%. Артистка находится под наблюдением врачей, пишет Mash.

Ранее стало известно о госпитализации с пневмонией певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим. Она попала в больницу в середине июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат.