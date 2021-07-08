Моргенштерн поднял популярность еврейского журнала на 15000%

Посещаемость еврейского журнала «Лехаим» с отрывком книги ребе Шнеерсона выросла на 15000% после того, как Моргенштерн рассказал, что эта книга помогла ему выйти из депрессии. Об этом пишет РИА Новости.

После этого заявления оставшийся тираж книги «Обретение неба на земле. 365 размышлений ребе Менахема-Мендла Шнеерсона» смели с полок. Теперь Федерация еврейских общин выпустит дополнительный тираж в 30 тысяч экземпляров.

Как предположили в департаменте общественных связей Федерации, весь тираж будет продан примерно за месяц — это столько же книг, сколько было продано за предыдущие 20 лет.