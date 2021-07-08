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Моргенштерн увеличил популярность еврейского журнала на 15000%

News.ru
1 час назад
Посещаемость еврейского журнала «Лехаим» с отрывком книги ребе Шнеерсона выросла на 15000% после того, как Моргенштерн рассказал, что эта книга помогла ему выйти из депрессии. Об этом пишет РИА Новости.
Моргенштерн поднял популярность еврейского журнала на 15000%
Фото: https://news.ru/https://news.ru/
После этого заявления оставшийся тираж книги «Обретение неба на земле. 365 размышлений ребе Менахема-Мендла Шнеерсона» смели с полок. Теперь Федерация еврейских общин выпустит дополнительный тираж в 30 тысяч экземпляров.
Как предположили в департаменте общественных связей Федерации, весь тираж будет продан примерно за месяц — это столько же книг, сколько было продано за предыдущие 20 лет.
Ранее стало известно, что российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) положили под капельницу во время отдыха в Турции.
Шоу-бизнес,РИА Новости,
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