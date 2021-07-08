Священник рассказал о состоянии МакSим

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, была госпитализирована в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой и пневмонией. Тест на коронавирусную инфекцию, сделанный артистке, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. По данным СМИ, сейчас жизнь певицы поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких, она в медикаментозной коме.