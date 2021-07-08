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Священник рассказал о состоянии МакSим

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Отец Лука, который недавно был в палате певицы МакSим, рассказал, когда ждать известий об изменении ее состояния. Об этом пишет ФАН.
Священник рассказал о состоянии МакSим
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, была госпитализирована в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой и пневмонией. Тест на коронавирусную инфекцию, сделанный артистке, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. По данным СМИ, сейчас жизнь певицы поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких, она в медикаментозной коме.
По словам священника, должны быть «какие-то движения в ближайшие неделю-две».
«Это мои священнические впечатления. Меня иногда ругают за то, что я говорю: она не в сознании или в сознании. Я не говорил, что она не в коме, но это было впечатление, оно благодатное. Нам остается только ждать», — рассказал отец Лука.
Он отметил, что МакSим часто обращалась к нему и назвал ее человеком кающимся. Именно поэтому он «имел такое дерзновение — без явного диалога соборовать в прощении забытых согрешений и причастить ее», пояснил священнослужитель.
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