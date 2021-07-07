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Тодоренко перечислила трудности работы в "Орле и решке"

Слово и Дело
1 час назад
Бывшая ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко поделилась воспоминаниями об участии в телепроекте о путешествиях. Она призналась, что ей часто приходилось терпеть неудобства.
Тодоренко перечислила трудности работы в "Орле и решке"
Фото: instagram.com / @reginatodorenkoinstagram.com / @reginatodorenko
По словам Регины Тодоренко, она не ожидала, что ее утвердят на роль телеведущей в "Орле и решке". Однако звезда снялась в нескольких сезонах тревел-шоу и стала одной из самых запоминающихся ведущих проекта.
Регина Тодоренко отметила, что на съемках ей приходилось сталкиваться со множеством трудностей. Особенно часто возникали сложности бытового характера. Принять душ было настоящей роскошью. Зачастую приводить себя в порядок приходилось в полевых условиях. Телеведущая вспомнила, как мыла голову над раковиной. Воду при этом нужно было греть в чайнике. Также она отметила, что дальние расстояния, которые она преодолевала, накладывали свой отпечаток на здоровье и на душевное состояние.
"Иногда позволяю себе погрустить, попечалиться, даже поворчать и поныть, особенно, когда скучаю по дому, когда нет возможности услышать родной голос, когда ломит кости от 1000 километров в пути", — призналась Тодоренко на своей странице в Instagram.
Регина Тодоренко вместе со съемочной группой "Орла и решки" побывала во многих странах мира. Телеведущая посещала Сидней, Аляску, Вьетнам, Эфиопию, Мальдивские острова и другие места планеты, пишет OAnews.
Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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