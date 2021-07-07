Тодоренко перечислила трудности работы в "Орле и решке"

По словам Регины Тодоренко, она не ожидала, что ее утвердят на роль телеведущей в "Орле и решке". Однако звезда снялась в нескольких сезонах тревел-шоу и стала одной из самых запоминающихся ведущих проекта.

Регина Тодоренко отметила, что на съемках ей приходилось сталкиваться со множеством трудностей. Особенно часто возникали сложности бытового характера. Принять душ было настоящей роскошью. Зачастую приводить себя в порядок приходилось в полевых условиях. Телеведущая вспомнила, как мыла голову над раковиной. Воду при этом нужно было греть в чайнике. Также она отметила, что дальние расстояния, которые она преодолевала, накладывали свой отпечаток на здоровье и на душевное состояние.