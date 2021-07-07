Состояние МакSим назвали "стабильно тяжелым"

Состояние известной исполнительницы МакSим (Марины Абросимовой) остается стабильно тяжелым. Об этом РЕН ТВ рассказала ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

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"Пока что стабильно тяжелое, все без изменений", - отметила она.

Ранее распространилась информация, что певицу вывели из медикаментозного сна. Но пиар-менеджер МакSим опровергла эти слухи.

Напомним, в середине июня певица МакSим была срочно госпитализирована. По словам самой артистки, она попала в больницу с поражением 40% легких, при этом тесты на коронавирус инфекцию у нее не обнаружили – звезде поставили диагноз «пневмония». Позже появились данные, что врачи ввели МакSим в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

МакSим (Марина Абросимова) – известная российская певица, автор песен, исполнительница и музыкальный продюсер. Артистка стала известной в марте 2006 года после выпуска альбома "Трудный возраст", когда было продано более 1,5 млн копий пластинки. А в 2007 году МакSим была признана самой коммерчески успешной певицей в России.