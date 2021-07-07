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Телеведущий Шепелев ответил на вопрос о планах уехать из России

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев пообщался с подписчиками своего Instagram в сторис. В частности, он ответил на вопрос одной из пользовательниц о том, планирует ли он уехать из России.
Шепелев ответил на вопрос о планах уехать из России
Фото: @dmitryshepelev@dmitryshepelev
Шепелев заявил, что задумывался об отъезде из страны.
«Ехать нужно туда, где есть дело, где работа. Я не программист, я не могу работать из любой точки мира», — отметил он.
Телеведущий также назвал несколько мест, в которых он хотел бы остановиться на продолжительный срок.
«Если бы у меня была возможность уехать, мне бы хотелось пожить в Калифорнии, Великобритании и Италии», — заключил Шепелев.
Ранее Шепелев, родившийся и выросший в Минске, рассказал о недавнем путешествии в Белоруссию. Он назвал ситуацию в стране катастрофой: «от всего увиденного и услышанного там» у него не было эмоциональных сил даже на запись сторис.
Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Россия,
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