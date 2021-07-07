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Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

Вечерняя Москваиещё 9
3 часа назад
Американская актриса Скарлетт Йоханссон, известная по роли Черной вдовы в серии фильмов вселенной Marvel, готовится стать матерью во второй раз.
Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка
Фото: Кадр из фильма «Черная вдова»Кадр из фильма «Черная вдова»
Актриса ждет ребенка от своего супруга Колина Жоста, американского комика и сценариста. Пара была вместе с декабря 2017 года, а в октябре 2020-го поженилась в узком кругу родных и близких.
Для Йоханссон и Жоста это первый совместный ребенок, поэтому будущие родители в восторге от этой новости. Скарлетт очень умело скрывала свою беременность — на связь с поклонниками выходила только через Zoom, сообщает Nation news.
Помимо этого, актриса отказалась от всех светских мероприятий и даже не посетила 74-й Каннский кинофестиваль. Жители Хэмптона, где артистка обычно проводит каждое лето, сообщают, что Скарлетт намеренно не показывается на улицах.
До брака с Колином Жостом актриса была замужем дважды. Первым ее мужем был Райан Рейнольдс, более известный по роли Дэдпула, а после она связала жизнь с Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз.
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