Меньшов сделал неожиданное признание о внебрачном ребенке незадолго до кончины

Тогда о бурном романе актрисы и режиссера сплетничала вся светская тусовка. А впоследствии появился еще один повод для слухов – внебрачный сын артиста. Известно, что Туева в 1977 году родила сына Александра. И многие внезапно решили, что отцом мальчика обязательно является Меньшов.