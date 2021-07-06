Меньшов сделал неожиданное признание о внебрачном ребенке незадолго до кончины

Режиссер Владимир Меньшов прожил в браке с Верой Алентовой 55 лет. Свои отношения пара решила узаконить, когда училась еще на втором курсе школы-студии МХАТ. Но был в их жизни период, когда они расставались на четыре года. Возможно, именно в это время у культового режиссера родился внебрачный сын.
Когда отношения звездной пары начали портиться, Владимир Валентинович начал отношения с актрисой Людмилой Туевой. При этом ни ее, ни его не смутила разница в возрасте примерно в десять лет, поэтому они почти сразу же начали жить вместе, сообщает ytro.ru.
Тогда о бурном романе актрисы и режиссера сплетничала вся светская тусовка. А впоследствии появился еще один повод для слухов – внебрачный сын артиста. Известно, что Туева в 1977 году родила сына Александра. И многие внезапно решили, что отцом мальчика обязательно является Меньшов.
Но многими годами позже режиссер, став героем телешоу "Судьба человека", признался ведущему Борису Корчевникову, что устал от непрерывных пересудов, и строго добавил, что никакого сына Александра у него нет.
Но ведущий допытывал своего гостя, и в результате режиссер сделал неожиданное признание о наследнике.
"От сына не отказываюсь, но его имя не Александр, а Николай", – поставил точку в этой теме Меньшов.
Владимир Меньшов умер 5 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, а именно – от воспаления легких. Режиссер получил широкую известность благодаря своему фильму "Москва слезам не верит", за который ему вручили премию "Оскар".