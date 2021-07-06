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Жена рассказала о шести крайне тяжелых днях Мамонова

Мария Иванова
1 час назад
Супруга актера и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что он уже шесть дней подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости.
Жена рассказала о шести крайне тяжелых днях Мамонова
Фото: ТАССТАСС
70-летнего Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня.
1 июля супруга музыканта рассказала, что у него обнаружили коронавирус, он находится в реанимации.
Днем 6 июля Ольга Мамонова рассказала, что его состояние не улучшилось.
«Все так же: шестые сутки он под ИВЛ, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое», - сказала она.
В комментарии Russia Today Мамонова подчеркнула, что врачи «делают все, что могут».
«Все стараются делать. Очень им благодарна», - отметила она.
По словам жены музыканта, у остальных членов семьи коронавирус не выявили.
Шоу-бизнес,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,Russia Today,
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