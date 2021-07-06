"Жизнь не бесконечна": Тодоренко рассказала о своей болезни

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram рассказала, что с детства страдает от серьезного заболевания, из-за которого постоянно испытывает боли в спине.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она не уточнила название болезни, но призналась, что ей нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям, — например прыгать на батутах или кататься на коньках. Чтобы компенсировать это, телеведущая доказывала себе, что может сделать «больше, чем нормальные дети».

Она считает, что благодаря этому облетела всю планету, опустилась в недра Земли на 400 метров и сделала несколько прыжков с огромной высоты.

«Боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна», — порассуждала Тодоренко.