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Регина Тодоренко рассказала о серьезной болезни

Газета.Ru
2 часа назад
Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram рассказала, что с детства страдает от серьезного заболевания, из-за которого постоянно испытывает боли в спине.
"Жизнь не бесконечна": Тодоренко рассказала о своей болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она не уточнила название болезни, но призналась, что ей нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям, — например прыгать на батутах или кататься на коньках. Чтобы компенсировать это, телеведущая доказывала себе, что может сделать «больше, чем нормальные дети».
Она считает, что благодаря этому облетела всю планету, опустилась в недра Земли на 400 метров и сделала несколько прыжков с огромной высоты.
«Боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна», — порассуждала Тодоренко.
В мае сообщалось, что Регина Тодоренко попала в больницу. Причину, по которой актриса оказалась в медучреждении, она не назвала, но заверила фанатов, что «все будет хорошо».
Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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