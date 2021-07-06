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Алибасов опубликовал «срочное послание» к россиянам

Мария Иванова
17 минут назад
Продюсер Бари Алибасов опубликовал на своей странице в Instagram «срочное послание Родине». В нем он призвал подписчиков «немедленно вернуться».
Алибасов опубликовал «срочное послание» к россиянам
Фото: ТАССТАСС
«Эй, вы куда все пропали? Думаете, если я ногу сломал, у меня башка отвалилась что ли? Я жив-здоров, у меня башка целая, пожалуйста, возвращайтесь. < > Я здесь, возвращайтесь все немедленно сюда, бегом-бегом, рванули», - сказал он.

«У вас то нога, то рука, то ещё что нибудь сломано, то вы отравились, то ещё что - то где - то », - написал в комментариях к видео пользователь @cherkesevgen (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Очень хорошо выглядите Бари Каримович. Здоровья Вам крепкого», - отметила @elenachirkova5342.
Летом 2019 года продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его отпустили домой. Позже продюсера заподозрили в инсценировке отравления.
В июне 2020-го в СМИ появилась информация о госпитализации Алибасова в психиатрическую больницу.
14 февраля 2021 года Алибасов попал в калининградскую больницу с открытым переломом ноги и перенес операцию.
Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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