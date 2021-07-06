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Представитель МакSим рассказала, почему певицу не выводят из комы

WMJ.ru
24 минуты назад
Медики не решаются прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, возможен любой исход.
Представитель рассказала, почему МакSим не выводят из комы
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
Певица МакSим остается в коме уже 17 дней, она подключена к аппарату ИВЛ. Ранее артистку намеренно ввели в состояние медикаментозного сна. Врачи полагали, что так организм 38-летней певицы быстрее справится с поражением легких, однако состояние знаменитой пациентки до сих пор остается тяжелым. Пресс-секретарь артистки Яна Богушевская прокомментировала ситуацию.
К сожалению, Марина по-прежнему на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Марину не выводили из комы, нет. Показатели еще слишком слабые, — заявила Яна Богушевская в интервью «Пятому каналу».
Она также отметила, что врачи не дают никаких прогнозов, вероятен любой исход
Напомним, МакSим госпитализировали с 40% поражением легких 15 июня. Тесты не выявили у нее коронавируса, хотя симптоматика указывала на этот диагноз. Кроме того через день в больницу попала и директор МакSим Маргарита Соколова, и у нее диагноз Covid-19 подтвердился.
Недавно МакSим посетил ее духовник. Отец Лука причастил певицу и рассказал о том, что заметил реакцию певицы. Впрочем, вслед за этим представители МакSим отметили, что в сознание она не приходила.
Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,
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