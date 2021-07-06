Представитель рассказала, почему МакSим не выводят из комы

Медики не решаются прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, возможен любой исход.

Певица МакSим остается в коме уже 17 дней, она подключена к аппарату ИВЛ. Ранее артистку намеренно ввели в состояние медикаментозного сна. Врачи полагали, что так организм 38-летней певицы быстрее справится с поражением легких, однако состояние знаменитой пациентки до сих пор остается тяжелым. Пресс-секретарь артистки Яна Богушевская прокомментировала ситуацию.

К сожалению, Марина по-прежнему на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Марину не выводили из комы, нет. Показатели еще слишком слабые, — заявила Яна Богушевская в интервью «Пятому каналу».

Она также отметила, что врачи не дают никаких прогнозов, вероятен любой исход

Напомним, МакSим госпитализировали с 40% поражением легких 15 июня. Тесты не выявили у нее коронавируса, хотя симптоматика указывала на этот диагноз. Кроме того через день в больницу попала и директор МакSим Маргарита Соколова , и у нее диагноз Covid-19 подтвердился.