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«Не по-грузински»: Меладзе вступился за Познера

Мария Иванова
1 час назад
Певец Валерий Меладзе назвал историю журналиста Владимира Познера, которому пришлось экстренно уехать из Грузии, «ужасной». Этот случай Меладзе прокомментировал в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».
Весной 2021 года Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет). Вместе с ним приехали более 40 гостей, в том числе российские знаменитости.
Возле гостиницы, в которой остановился Познер, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Участники акции заявили, что журналиста нельзя пускать в страну, так как он не признает ее территориальную целостность.
СМИ писали, что протестующие шумели возле отеля, свистели и смогли отключить в гостинице электричество. В итоге Познер уехал из Грузии раньше намеченного срока (вернуться домой он планировал 3 апреля). Автобус, в котором он с гостями ехал в аэропорт, закидали яйцами.
«Мне за всех грузин не стыдно. Но я считаю, что не так надо выяснять отношения. Сколько нормальных людей приехало с Познером, огромная компания. Это все так публично Неправильно было. Не по-грузински как-то», - так прокомментировал это Меладзе.
Он подчеркнул, что мнение Познера о Грузии и Абхазии ему «не нравится», но журналист имеет на него право.
Шоу-бизнес,Видео,Владимир Познер,Валерий Меладзе,Грузия,
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