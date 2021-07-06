Весной 2021 года Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет). Вместе с ним приехали более 40 гостей, в том числе российские знаменитости.

Возле гостиницы, в которой остановился Познер, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Участники акции заявили, что журналиста нельзя пускать в страну, так как он не признает ее территориальную целостность.

СМИ писали, что протестующие шумели возле отеля, свистели и смогли отключить в гостинице электричество. В итоге Познер уехал из Грузии раньше намеченного срока (вернуться домой он планировал 3 апреля). Автобус, в котором он с гостями ехал в аэропорт, закидали яйцами.

«Мне за всех грузин не стыдно. Но я считаю, что не так надо выяснять отношения. Сколько нормальных людей приехало с Познером, огромная компания. Это все так публично Неправильно было. Не по-грузински как-то», - так прокомментировал это Меладзе.