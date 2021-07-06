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Дочь Меньшова выступила с просьбой после смерти отца

Мария Иванова
35 минут назад
Актриса, телеведущая Юлия Меньшова попросила своих подписчиков в Instagram помолиться за ее отца, режиссера Владимира Меньшова. Об этом она написала в сторис.
«Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьей. В эти дни папа нуждается в молитвах! Если вы можете помолиться о р.Б. Владимире - это будет огромная помощь его душе » - отметила она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти режиссера стали последствия коронавирусной инфекции.
Его похоронят на Новодевичьем кладбище 8 июня.
О найденном у Владимира Меньшова коронавирусе стало известно 26 июня. В партии «Справедливая Россия - За правду», от которой режиссер планировал баллотироваться в Госдуму, говорили, что он «заболел ковидом в легкой форме». По данным «Комсомольской правды», режиссер боролся с болезнью 13 дней.
СМИ писали, что у 79-летней актрисы Веры Алентовой, супруги режиссера, также заподозрили коронавирус.
Шоу-бизнес,Видео,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,Госдума,
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