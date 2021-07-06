Дочь Меньшова выступила с просьбой после смерти отца

«Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьей. В эти дни папа нуждается в молитвах! Если вы можете помолиться о р.Б. Владимире - это будет огромная помощь его душе » - отметила она (орфография и пунктуация автора сохранены).
О найденном у Владимира Меньшова коронавирусе стало известно 26 июня. В партии «Справедливая Россия - За правду», от которой режиссер планировал баллотироваться в Госдуму, говорили, что он «заболел ковидом в легкой форме». По данным «Комсомольской правды», режиссер боролся с болезнью 13 дней.
СМИ писали, что у 79-летней актрисы Веры Алентовой, супруги режиссера, также заподозрили коронавирус.