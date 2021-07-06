Россиянам Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович является народным артистом РСФСР, членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых Государственная премия СССР и «Оскар».