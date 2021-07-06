Дима Билан записал пародийный видео ответ Максу Покровскому

Певец Дима Билан снял второй видео ответ своему коллеге Максу Покровскому, после конфликта на почве отмены концерта группы “Ногу Свело”. Видео, которое состоит из нескольких скетчей, артист выложил у себя в instagram.
В каждом фрагменте Билан обвинил себя в разного рода “грехах”.
«Билан, почему Земля круглая?», «Билан, я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет?», «Билан, может, ответишь, почему коммуналка подорожала?», «Билан, почему доллар не по 30 рублей, как раньше?» — спрашивает на камеру артист, сменяя роли.
Напомним, конфликт двух артистов начался 2 июля после того, как из-за несоблюдения правил безопасности во время концерта Димы Билана был отменен запланированный на следующий день на этой же петербургской площадке концерт группы «Ногу свело!». Макс Покровский обвинил в произошедшем Диму Билана. Тот, в свою очередь, заявил, что не может выполнять организационную работу во время собственного концерта и следить за слушателями.