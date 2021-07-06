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Дима Билан записал пародийный видео ответ Максу Покровскому

Александр Кузьмин
2 часа назад
Певец Дима Билан снял второй видео ответ своему коллеге Максу Покровскому, после конфликта на почве отмены концерта группы “Ногу Свело”. Видео, которое состоит из нескольких скетчей, артист выложил у себя в instagram.
В каждом фрагменте Билан обвинил себя в разного рода “грехах”.
«Билан, почему Земля круглая?», «Билан, я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет?», «Билан, может, ответишь, почему коммуналка подорожала?», «Билан, почему доллар не по 30 рублей, как раньше?» — спрашивает на камеру артист, сменяя роли.
Напомним, конфликт двух артистов начался 2 июля после того, как из-за несоблюдения правил безопасности во время концерта Димы Билана был отменен запланированный на следующий день на этой же петербургской площадке концерт группы «Ногу свело!». Макс Покровский обвинил в произошедшем Диму Билана. Тот, в свою очередь, заявил, что не может выполнять организационную работу во время собственного концерта и следить за слушателями.
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