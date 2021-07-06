Дима Билан записал пародийный видео ответ Максу Покровскому

Напомним, конфликт двух артистов начался 2 июля после того, как из-за несоблюдения правил безопасности во время концерта Димы Билана был отменен запланированный на следующий день на этой же петербургской площадке концерт группы «Ногу свело!». Макс Покровский обвинил в произошедшем Диму Билана. Тот, в свою очередь, заявил, что не может выполнять организационную работу во время собственного концерта и следить за слушателями.