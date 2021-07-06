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Виролайнен рассказала, как готовилась к смерти из-за врачебной ошибки

Елена Прошина
1 час назад
По словам звезды советского кинематографа Любови Виролайнен, ей был поставлен страшный диагноз - некроз кости. Актриса уже готовилась к смерти, когда выяснилось, что врачи ошиблись, пишет «СтарХит».
Виролайнен рассказала, как готовилась к смерти из-за врачебной ошибки
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма
Этой историей 80-летняя актриса поделилась в ходе программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
«Год назад врачи поставили мне страшный диагноз, сказали, что надо срочно делать операцию и везде вставлять штыри. Мне провели два МРТ, обследования показали некроз кости, а через четыре месяца молодой врач, которого я случайно встретила, предложил мне провериться на рентгене. Он посмотрел его результаты и вынес свой вердикт: «У вас кости девственные!» - заявила она.
Виролайнен отметила, что к тому моменту уже успела подготовиться к смерти, сжечь платья, туфли и журналы со статьями о ней.
«И что самое интересное: раньше я ходила с палочкой, а тут встала и пошла без поддержки! Я могу ходить! А сейчас я могла бы оказаться в инвалидном кресле. Представляете, какая была врачебная ошибка», - заявила она.
Известность Любови Виролайнен, которая начала сниматься еще ребенком, принесла роль в фильме «Любить человека». Она также снялась в кинокартинах «Вечный зов», «Расколотое небо», «Новогодние приключения Маши и Вити» и многих других.
Шоу-бизнес,Любовь Виролайнен,StarHit,
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