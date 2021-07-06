Виролайнен рассказала, как готовилась к смерти из-за врачебной ошибки

«Год назад врачи поставили мне страшный диагноз, сказали, что надо срочно делать операцию и везде вставлять штыри. Мне провели два МРТ, обследования показали некроз кости, а через четыре месяца молодой врач, которого я случайно встретила, предложил мне провериться на рентгене. Он посмотрел его результаты и вынес свой вердикт: «У вас кости девственные!» - заявила она.
«И что самое интересное: раньше я ходила с палочкой, а тут встала и пошла без поддержки! Я могу ходить! А сейчас я могла бы оказаться в инвалидном кресле. Представляете, какая была врачебная ошибка», - заявила она.