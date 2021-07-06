Виролайнен рассказала, как готовилась к смерти из-за врачебной ошибки

Этой историей 80-летняя актриса поделилась в ходе программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Известность Любови Виролайнен, которая начала сниматься еще ребенком, принесла роль в фильме «Любить человека». Она также снялась в кинокартинах «Вечный зов», «Расколотое небо», «Новогодние приключения Маши и Вити» и многих других.