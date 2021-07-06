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Блогер Ида Галич взыскала с застройщика неустойку из-за квартиры в Москве

Елена Прошина
2 часа назад
Известный блогер Ида Галич накупила много недвижимости, но одна из сделок заставила звезду понервничать. Звезда решила взыскать неустойку за несвоевременную передачу объекта долевого строительства в размере 490 тысяч, а также моральный ущерб на сумму 30 тысяч. Об этом сообщил Телеграм-канал «112».
Блогер Ида Галич взыскала с застройщика неустойку из-за квартиры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В результате Гагаринский суд Москвы вынес постановление об удовлетворении иска частично и взыскании с компании-застройщика в пользу блогера 318 тысяч рублей.
Отметим, что всего за несколько лет Галич стала обладательницей двух квартир в Москве и загородного дома. Но в результате одной из сделок возникли проблемы, поэтому Галич решила направить иск в суд.
Недвижимость в российской столице, как отметила сама Ида, она получила «потом и кровью»: блогеру приходилось трудиться круглыми сутками, практически без выходных. И при этом еще она занималась семьей, находила время на воспитание малолетнего сына Леона — в феврале мальчику будет год.
Отмечается, что иск в Гагаринский суд столицы к ООО «Тирон» поступил от блогера около двух недель назад.
«Речь идет о том, чтобы взыскать неустойку за несвоевременную передачу объекта долевого строительства, в конкретном случае — квартиры, в собственность, — пояснили «СтарХиту» в пресс-службе суда. — Сумма исковых требований составляет 490 тысяч рублей, плюс компенсация морального ущерба, оцениваемого в 30 тысяч».
Купленными квартирами и домом 31-летняя Галич гордится — не так давно она рассказала, что выплатила ипотечный кредит за 280-метровый дом. Он обошелся звезде примерно в 20 миллионов рублей. Еще минимум 10 млн рублей она потратила на шикарный ремонт.
Шоу-бизнес,Квартира в Москве,Ида Галич,StarHit,Москва,
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