Блогер Ида Галич взыскала с застройщика неустойку из-за квартиры в Москве

Известный блогер Ида Галич накупила много недвижимости, но одна из сделок заставила звезду понервничать. Звезда решила взыскать неустойку за несвоевременную передачу объекта долевого строительства в размере 490 тысяч, а также моральный ущерб на сумму 30 тысяч. Об этом сообщил Телеграм-канал «112»

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В результате Гагаринский суд Москвы вынес постановление об удовлетворении иска частично и взыскании с компании-застройщика в пользу блогера 318 тысяч рублей.

Отметим, что всего за несколько лет Галич стала обладательницей двух квартир в Москве и загородного дома. Но в результате одной из сделок возникли проблемы, поэтому Галич решила направить иск в суд.

Недвижимость в российской столице, как отметила сама Ида, она получила «потом и кровью»: блогеру приходилось трудиться круглыми сутками, практически без выходных. И при этом еще она занималась семьей, находила время на воспитание малолетнего сына Леона — в феврале мальчику будет год.

Отмечается, что иск в Гагаринский суд столицы к ООО «Тирон» поступил от блогера около двух недель назад.

«Речь идет о том, чтобы взыскать неустойку за несвоевременную передачу объекта долевого строительства, в конкретном случае — квартиры, в собственность, — пояснили «СтарХиту» в пресс-службе суда. — Сумма исковых требований составляет 490 тысяч рублей, плюс компенсация морального ущерба, оцениваемого в 30 тысяч».