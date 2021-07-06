«Тупые хейтеры»: Ксения Собчак осудила травлю «ВкусВилла»

"Знаете, почему я в этой стране одна такая? Потому что у меня отсутствует функция давать заднюю скорость, - написала Собчак. - Поэтому я богатая белая цисгендерная женщина, делающая все, что захочется, и у меня получается".
«Во-первых, мы, очевидно, живем до сих пор в каких-то пацанско-тюремно-понятийных девяностых, и эти внутренние 90-е в гражданах планомерно пестует власть. Оскорбиться из-за картинки с лесбиянками? Вы ненормальные, что ли? Страна, которая 20 лет назад начинала восхищаться "Тату", люди, которые РОСЛИ под Шуру и пели "Голубую луну" на новогодних праздниках и нормально к этому относились, в настоящее время так "перепрошиты" телевидением, пропагандой и транслируемыми сверху скрепами, что действительно считают существование ЛГБТ-семей угрозой своему чему? Существованию? Безопасности? - написала Собчак в своем Инстаграм».