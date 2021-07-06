«Тупые хейтеры»: Ксения Собчак осудила травлю «ВкусВилла»

Ксения Собчак, рассуждая о ситуации со "ВкусВиллом", не забыла высказаться и о себе.

При этом "русский маркетинг" телеведущая обвинила в том, что он "допускает большую и единую для всех ошибку". При этом Ксения Собчак поддержала позицию оправдания гомосексуальных отношений, а тех, у кого реклама вызвала негодование, назвала "тупыми хейтерами, гомофобами и прочей нечистью".