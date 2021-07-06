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«Тупые хейтеры»: Ксения Собчак осудила травлю «ВкусВилла»

Елена Прошина
1 час назад
Ксения Собчак посчитала неправильной травлю компании "ВкусВилл". И назвала противников продвижения гомосексуализма "тупыми хейтерами, гомофобами и прочей нечистью".
«Тупые хейтеры»: Ксения Собчак осудила травлю «ВкусВилла»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Тележурналистка Ксения Собчак высказала свое отношение к теме травли инцидента, связанного с компанией "ВкусВилл", которая вначале разрекламировала гомосексуальную семью с матриархатом, а далее заявила, что это было ошибкой отдельно взятого сотрудника. Следует отметить, что на протяжении нескольких дней компания боролась за право рекламы гомосексуальной семьи в России, а далее начала извиняться.
Ксения Собчак, рассуждая о ситуации со "ВкусВиллом", не забыла высказаться и о себе.
"Знаете, почему я в этой стране одна такая? Потому что у меня отсутствует функция давать заднюю скорость, - написала Собчак. - Поэтому я богатая белая цисгендерная женщина, делающая все, что захочется, и у меня получается".
При этом "русский маркетинг" телеведущая обвинила в том, что он "допускает большую и единую для всех ошибку". При этом Ксения Собчак поддержала позицию оправдания гомосексуальных отношений, а тех, у кого реклама вызвала негодование, назвала "тупыми хейтерами, гомофобами и прочей нечистью".
«Во-первых, мы, очевидно, живем до сих пор в каких-то пацанско-тюремно-понятийных девяностых, и эти внутренние 90-е в гражданах планомерно пестует власть. Оскорбиться из-за картинки с лесбиянками? Вы ненормальные, что ли? Страна, которая 20 лет назад начинала восхищаться "Тату", люди, которые РОСЛИ под Шуру и пели "Голубую луну" на новогодних праздниках и нормально к этому относились, в настоящее время так "перепрошиты" телевидением, пропагандой и транслируемыми сверху скрепами, что действительно считают существование ЛГБТ-семей угрозой своему чему? Существованию? Безопасности? - написала Собчак в своем Инстаграм».
Шоу-бизнес,Телевидение,Лихие девяностые,Ксения Собчак,Россия,
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