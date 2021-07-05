Новые образования в легких: Максим стало хуже

По результатам новой компьютерной томографии состояние Максим продолжает оставаться тяжелым. Об этом сообщает Life.ru

Фото: Пресс-служба певицы Пресс-служба певицы

На снимках врачи обнаружили новые образования в легких с признаками ухудшения, при этом уже имеющиеся не уменьшились, а лишь стали плотнее.

Напомним, певица Максим попала в клинику с поражением 40% легких, при этом тесты не выявили у нее коронавирусную инфекцию. Певица рассказывала, что 12 июня давала выступление в Казани с температурой 39, а затем ее состояние ухудшилось и она вызвала врачей, которые выявили у артистки пневмонию. Звезду срочно госпитализировали.