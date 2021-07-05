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Новые образования в легких: Максим стало хуже

Елена Прошина
29 минут назад
По результатам новой компьютерной томографии состояние Максим продолжает оставаться тяжелым. Об этом сообщает Life.ru.
Новые образования в легких: Максим стало хуже
Фото: Пресс-служба певицыПресс-служба певицы
На снимках врачи обнаружили новые образования в легких с признаками ухудшения, при этом уже имеющиеся не уменьшились, а лишь стали плотнее.
Напомним, певица Максим попала в клинику с поражением 40% легких, при этом тесты не выявили у нее коронавирусную инфекцию. Певица рассказывала, что 12 июня давала выступление в Казани с температурой 39, а затем ее состояние ухудшилось и она вызвала врачей, которые выявили у артистки пневмонию. Звезду срочно госпитализировали.
Медики ввели певицу в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская сообщала, что состояние ее подопечной медики характеризуют как стабильно тяжелое, изменения к лучшему не наблюдаются.
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