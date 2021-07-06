Бородина рассказала про раздел имущества

Телеведущая впервые за последние несколько месяцев начала откровенно отвечать на вопросы подписчиков личного характера. Звезда частично подтвердила слухи, ходившие вокруг нее.

Ксения Бородина вернулась из Армении в Москву и решила немного пообщаться с подписчиками. Звезда обычно отвечает на нейтральные вопросы, но в этот раз выбрала те, которые уже давно интересуют широкую аудиторию.

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Телеведущая подтвердила, что на сегодняшний день она действительно свободна и не связана никакими обязательствами. Также знаменитость немного рассказала об отношениях с почти бывшим супругом.

В сети было много предположений, как они будут делить загородный дом и две квартиры, приобретенные для дочек. Ранее Ксения уходила от ответов и не рассказывала, кто из них приобрел дорогостоящую недвижимость. Общаясь с поклонниками, звезда дала понять, что дом останется ей, и по-другому быть не может.

По этому ответу подписчикам стало понятно, что телеведущая покупала его за свои деньги.

Фолловеры спросили, как Бородина относится к мужчинам, которые много времени проводят в Инстаграме. Телеведущая пояснила, что у таких людей в реальной жизни нет никакого серьезного бизнеса. В противном случае они бы занимались делами, а не сидели в социальных сетях.

В этом диалоге никто имен не называл, но преданные поклонники догадались, что речь идет, в том числе, и о Курбане. За время брака с Бородиной Омаров создал образ успешного бизнесмена, рассказывая об инвестициях. Параллельно он пытался продавать одежду, запускал собственную социальную сеть и другие проекты. Эти начинания успеха не принесли и были закрыты. Также мужчина говорил о строительном бизнесе, который позволяет ему управлять всеми делами из дома, принимая факсы.

В итоге Курбан стал активным пользователем Инстаграма. Сейчас Омаров продает курсы для женщин, в которых учит их быть счастливыми. Параллельно он преображает никому неизвестного парня в инста-сериале. Менеджеры проекта пытаются найти спонсоров, чтобы сериал начал себя окупать.