"Я белая цисгендерная женщина": Собчак раскритиковала попавший в скандал «ВкусВилл»

Телеведущая, блогер Ксения Собчак прокомментировала скандал, разразившийся из-за рекламы сети супермаркетов «ВкусВилл», где фигурировала однополая семья. Маркетинговый ход с использованием ЛГБТ-ценностей, за который компании пришлось извиняться перед всей страной, Собчак оценила в своем Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Знаете, почему я в этой стране такая одна? Потому что у меня нет функции давать заднюю скорость. Поэтому я богатая белая цисгендерная женщина, которая делает, что хочет, и у неё получается, — написала Собчак.

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Ведущая раскритиковала «ВкусВилл» за извинения, которые принесла компания после обрушившихся на нее обвинений в пропаганде ЛГБТ-ценностей. Ксения уверена, что сети супермаркетов не стоило этого делать.

Я ещё подумала про себя: как круто, как клёво! Но на них начали наезжать в соцсетях, и ребята погнулись: потёрли пост, стали извиняться, — отметила Ксения Собчак.

Она считает: «ВкусВилл» испугался, что из-за скандала покупатели отвернутся от магазина и перестанут покупать его продукцию. Однако Собчак уверена: владельцы компании перестраховались, извиняться за смелую рекламу им не следовало, так этот нестандартный PR-ход нисколько не сказался бы на доходах сети.

Знаете, что надо было сделать в ответ на этот скандал? Ничего. <...> Что, люди действительно будут бойкотировать сырки и черешню из-за лесбиянок? Да нет, конечно, это все молотьба языком, экономика сильнее политики, торговля сильнее идеологии. Но теперь их ненавидят и те, и эти. И за то, что сделали, и за то, что сдали назад, — резюмировала Ксения.

Накануне «ВкусВилл» выпустил на своем сайте материал, в котором несколько семей призывали покупать продукцию сети. Одна из семей состояла из матери, двух дочерей и невесты одной из дочерей. Пользователи сочли это пропагандой ЛГБТ-ценностей, разразился скандал, и руководству компании пришлось выпустить официальное письмо с извинениями.

На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа как наших покупателей, так и сотрудников. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов, — сказано в заявлении компании.

Резонансная статья была удалена, и нестандартную семью в рекламе на сайте и в соцсетях заменили на обычную, с разнополыми родителями, детьми и собакой.