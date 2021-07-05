В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Петросян привился от коронавируса и показал свою вакцинацию на видео

Lenta.ru
11 часов назад
Российский юморист Евгений Петросян сделал прививку от коронавируса, сообщив, что выждал время после того, как переболел этой инфекцией. Процесс собственной вакцинации он показал на видео в Instagram.
«После перенесенного коронавируса выждал срок и сегодня вакцинировался! С моей точки зрения, это единственно верное решение!» — написал комик. В ролике Петросяну делают прививку в левую руку.
Сам юморист вскоре после укола высмеял тех, кто боится вакцинироваться. «Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого укола. Все? Господи, а разговоров сколько. А боятся как всего этого. Ну что боятся? Это же лучше, чем болеть коронавирусом», — сказал Петросян при общении с медсестрой.
О коронавирусе у Петросяна сообщалось в октябре 2020 года. Тогда неофициально утверждалось, что он доставлен в московскую больницу с предварительным диагнозом коронавирус. Сообщалось, что артиста госпитализировали из квартиры на машине скорой помощи. При этом позже Петросян сообщил, что проходит медицинское обследование и чувствует себя хорошо.
Шоу-бизнес,Видео,Евгений Петросян,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители