Сам юморист вскоре после укола высмеял тех, кто боится вакцинироваться. «Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого укола. Все? Господи, а разговоров сколько. А боятся как всего этого. Ну что боятся? Это же лучше, чем болеть коронавирусом», — сказал Петросян при общении с медсестрой.