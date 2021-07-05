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Стало известно о новом избраннике Ксении Бородиной

runews24.ru
1 час назад
Поклонники переживают за эмоциональное состояние известной российской телеведущей и блогера Ксении Бородиной и поддерживают ее морально из-за развода с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым. Но оказалось, она не собирается впадать в депрессию и уже закрутила новый роман.
Стало известно о новом избраннике Ксении Бородиной
Фото: InstagramInstagram
Бородина решила прямо не высказываться о втором разводе с мужем. Сначала ее близкие рассказали о том, что они месяц уже не живут вместе, после этого в СМИ появилась информация о предстоящем разводе – Ксения уже подала соответствующие документы.
В своем аккаунте Instagram она призвала фолловеров не жалеть ее, так как она не собирается плакать на камеру и рассказывать о проблемах в личной жизни на миллионную аудиторию.
После этого несколько дней подряд она активно публиковала фото с шикарными букетами. Фанаты заподозрили, что у Бородиной появился новый ухажер и кажется, были правы. Один их популярных Телеграм-каналов сообщил, что у нее роман с ресторатором Эриком Авагяном (Гриша Эрик). Вместе с ним она отправилась в путешествие в Ереван.
Молодые люди размещают в своих аккаунтах фотографии из одних и тех же мест, и это говорит о том, что они проводят время вместе. Также их заметили в одном из клубов Еревана и вели они себя там как влюбленная пара и не стеснялись проявлять свои чувства на публике.
Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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